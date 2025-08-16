رئيسة وزراء الدنمارك: سنواصل الضغط على إسرائيل ونتنياهو "مشكلة بحد ذاته"

و في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية أوضحت فريدريكسن أن "نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته"، معتبرة أن حكومته "تجاوزت الحدود".وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديموقراطي للوضع الإنساني "المُروع والكارثي للغاية" في ، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء استيطانية في .واضافت "نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على ، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء ".واوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض "ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل"، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.