السومرية نيوز
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537365-638909398916621023.jpg
امرأة تنتقم من زوجها بطريقة غريبة
دوليات
2025-08-16 | 07:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
279 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أثارت امرأة غاضبة من زوجها في
تركيا
، ردود فعل واسعة تعرضت خلالها للسخرية، بعدما هاجمت بسيارتها الحديثة سيارة زوجها المتهالكة، وبدت هي الخاسرة في ذلك الانتقام.
وقامت الزوجة
عائشة
وهي تقود سيارتها الحديثة بصدم سيارة زوجها المتوقفة مراراً، ومن عدة جهات، محدثةً ضرراً كبيراً في تلك المركبة قديمة الطراز، مقارنة بسيارتها.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن "الحادثة وقعت في ولاية ساكاريا في
شمال غرب
تركيا
، عقب خلاف زوجي انتهى بذلك الشكل".
لكن الخلاف الذي انتهى عند الشرطة، تسبب بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وسط
انقسام
كبير من متعاطفين مع أحد الزوجين، بجانب العدد الكبير للساخرين من انتقام الزوجة.
ودافع كثيرون عن الزوج الذي ترك السيارة الحديثة لزوجته، واكتفى بالسيارة القديمة، بينما انتقده آخرون على ذلك التفضيل لزوجته التي لا تستحق، وفق تعليقاتهم.
وراح فريق ساخر يحسب للزوجة تكاليف إصلاح سيارتها المتضررة مقارنة بالمبلغ القليل الذي يحتاجه إصلاح سيارة زوجها.
وبجانب تضرر سيارتي الزوجين، تسببت الزوجة الغاضبة في ضرر لسيارتين متوقفتين في الطريق أيضاً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طريقة غريبة لعلاج الصداع النصفي.. ما مدى فعاليتها؟
02:23 | 2025-07-12
مخبأة بطريقة غريبة.. السعودية تعلن إحباط تهريب أكثر من 400 ألف حبة
11:33 | 2025-08-08
حادث غريب.. حصان يدهس امرأة في النجف
11:34 | 2025-07-15
ضبط متلبساً باعمال فراق امرأة عن زوجها.. اعتقال ساحر بالانبار
15:41 | 2025-07-13
زوجة
غاضبة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
شمال غرب
انقسام
تركيا
عائشة
اكار
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
56.14%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
14.78%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
14.73%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
14.35%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
بعد لقاء ترامب وبوتين.. أوروبا تعرض ورقتي المساعدة والعقوبات
09:44 | 2025-08-16
هزت الشارع.. 13 جريمة غامضة تُسجل "ضد مجهول"
07:47 | 2025-08-16
رئيسة وزراء الدنمارك: سنواصل الضغط على إسرائيل ونتنياهو "مشكلة بحد ذاته"
06:02 | 2025-08-16
سوريا.. الحرائق تتوسع في الساحل وريف حماة
03:59 | 2025-08-16
لصوص ينهبون مجوهرات بمليوني دولار في أقل من دقيقتين
03:24 | 2025-08-16
أمطار غزيرة تتسبب بمصرع 600 شخص في باكستان
02:58 | 2025-08-16
