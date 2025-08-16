امرأة تنتقم من زوجها بطريقة غريبة

وقامت الزوجة وهي تقود سيارتها الحديثة بصدم سيارة زوجها المتوقفة مراراً، ومن عدة جهات، محدثةً ضرراً كبيراً في تلك المركبة قديمة الطراز، مقارنة بسيارتها.وقالت وسائل إعلام تركية، إن "الحادثة وقعت في ولاية ساكاريا في ، عقب خلاف زوجي انتهى بذلك الشكل".لكن الخلاف الذي انتهى عند الشرطة، تسبب بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وسط كبير من متعاطفين مع أحد الزوجين، بجانب العدد الكبير للساخرين من انتقام الزوجة.ودافع كثيرون عن الزوج الذي ترك السيارة الحديثة لزوجته، واكتفى بالسيارة القديمة، بينما انتقده آخرون على ذلك التفضيل لزوجته التي لا تستحق، وفق تعليقاتهم.وراح فريق ساخر يحسب للزوجة تكاليف إصلاح سيارتها المتضررة مقارنة بالمبلغ القليل الذي يحتاجه إصلاح سيارة زوجها.وبجانب تضرر سيارتي الزوجين، تسببت الزوجة الغاضبة في ضرر لسيارتين متوقفتين في الطريق أيضاً.