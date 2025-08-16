Alsumaria Tv
بعد لقاء ترامب وبوتين.. أوروبا تعرض ورقتي المساعدة والعقوبات

دوليات

2025-08-16 | 09:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد لقاء ترامب وبوتين.. أوروبا تعرض ورقتي المساعدة والعقوبات
145 شوهد

قادة أوروبيون يصدرون بيانهم عقب إطلاعهم على نتائج قمة ألاسكا، متعهدين بمواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا عبر العقوبات.

واليوم السبت، أكد قادة أوروبيون أنّهم مستعدون "لمواصلة الضغط" على روسيا من خلال العقوبات، وذلك غداة القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وجاء في بيان حمل توقيع القادة وبينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "سنواصل تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المحدّدة الأهداف، للتأثير على اقتصاد الحرب الروسي إلى أن يتم تحقيق سلام عادل ودائم".
لكن في المقابل، أكدوا استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين ترامب ونظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في بيانهم المشترك: "نحن (...) مستعدون للعمل مع الرئيسين ترامب وزيلينسكي نحو قمة ثلاثية، بدعم من أوروبا".
في البيان نفسه، أكد القادة الأوروبيون أنّ موسكو "لا يمكن أن تتمتّع" بحق النقض (الفيتو) بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضافوا: "سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها".

وباليوم ذاته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة "الضغط" على روسيا حتى التوصل إلى "سلام راسخ ودائم يحترم حقوق أوكرانيا"، وذلك بعد اتصالات دبلوماسية أعقبت قمّة ألاسكا.
وقال ماكرون في منشور على منصة إكس: "من الضروري أن نتعلّم كلّ دروس الأعوام الثلاثين الماضية، وخصوصا ميل روسيا الراسخ إلى عدم الوفاء بالتزاماتها".
من جهته، أكد رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، السبت، انّ "جهود" ترامب "تقرّبنا أكثر من أي وقت مضى" من إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ستارمر في بيان "مع إحراز تقدّم، يجب أن تكون الخطوة التالية إجراء المزيد من المناقشات" التي تشمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا أنّه "لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا من دونه".
ولم يحقق ترامب وبوتين أي اختراق بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الجمعة في ألاسكا، إذ لم يقدم الرئيسان أي جديد بشأن وقف إطلاق نار رغم إشارتهما إلى نقاط توافق بينهما وتبادل إشارات المودة.
والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يكن مدعوا إلى أنكوريج حيث عقدت القمة، أنّه سيتوجه إلى واشنطن الإثنين للقاء نظيره الأمريكي، مشيرا إلى أنّ الأخير أطلعه على "النقاط الأساسية" من محادثته مع بوتين.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن ترامب أجرى "مكالمة مطوّلة" مع زيلينسكي أثناء عودته من أنكوريج في الطائرة الرئاسية التي وصلت إلى واشنطن في الساعة 6,45 بتوقيت غرينتش.



>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Play
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
Play
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
Play
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
Play
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
الهوا الك
Play
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
Play
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
Play
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Play
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
Play
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
Play
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
Play
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
اخترنا لك
"تمثال رونالدو" يثير احتجاجات كبيرة في مدينة هندية
12:59 | 2025-08-16
بوتين يعلق على قمة ألاسكا: مفيدة للغاية وفي وقتها
12:29 | 2025-08-16
بوتين يعلن رغبته في إنهاء الحرب ضد أوكرانيا
11:39 | 2025-08-16
بعد لقائه بوتين.. ترامب مستعد لتقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا
10:40 | 2025-08-16
الكاريبي يحبس أنفاسه.. "إيرين" تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة
10:38 | 2025-08-16
هزت الشارع.. 13 جريمة غامضة تُسجل "ضد مجهول"
07:47 | 2025-08-16

