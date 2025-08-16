بعد لقاء ترامب وبوتين.. أوروبا تعرض ورقتي المساعدة والعقوبات

واليوم السبت، أكد قادة أوروبيون أنّهم مستعدون "لمواصلة الضغط" على من خلال العقوبات، وذلك غداة القمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في ألاسكا.وجاء في بيان حمل توقيع القادة وبينهم رئيسة لايين والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "سنواصل تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المحدّدة الأهداف، للتأثير على اقتصاد الحرب الروسي إلى أن يتم تحقيق سلام عادل ودائم".لكن في المقابل، أكدوا استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين ونظيريه الأوكراني والروسي .وجاء في بيانهم المشترك: "نحن (...) مستعدون للعمل مع الرئيسين ترامب وزيلينسكي نحو قمة ثلاثية، بدعم من أوروبا".في البيان نفسه، أكد القادة الأوروبيون أنّ "لا يمكن أن تتمتّع" بحق النقض (الفيتو) بشأن انضمام أوكرانيا إلى أو (الناتو).وأضافوا: "سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها".وباليوم ذاته، دعا إلى مواصلة "الضغط" على روسيا حتى التوصل إلى "سلام راسخ ودائم يحترم حقوق أوكرانيا"، وذلك بعد اتصالات دبلوماسية أعقبت قمّة ألاسكا.وقال ماكرون في منشور على منصة إكس: "من الضروري أن نتعلّم كلّ دروس الأعوام الثلاثين الماضية، وخصوصا ميل روسيا الراسخ إلى عدم الوفاء بالتزاماتها".من جهته، أكد رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، السبت، انّ "جهود" ترامب "تقرّبنا أكثر من أي وقت مضى" من إنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال ستارمر في بيان "مع إحراز تقدّم، يجب أن تكون الخطوة التالية إجراء المزيد من المناقشات" التي تشمل الرئيس الأوكراني فولوديمير ، مؤكدا أنّه "لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا من دونه".ولم يحقق ترامب وبوتين أي اختراق بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الجمعة في ألاسكا، إذ لم يقدم الرئيسان أي جديد بشأن وقف إطلاق نار رغم إشارتهما إلى نقاط توافق بينهما وتبادل إشارات المودة.والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يكن مدعوا إلى أنكوريج حيث عقدت القمة، أنّه سيتوجه إلى الإثنين للقاء نظيره الأمريكي، مشيرا إلى أنّ الأخير أطلعه على "النقاط الأساسية" من محادثته مع بوتين.وأفادت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت بأن ترامب أجرى "مكالمة مطوّلة" مع زيلينسكي أثناء عودته من أنكوريج في الطائرة الرئاسية التي وصلت إلى واشنطن في الساعة 6,45 بتوقيت غرينتش.