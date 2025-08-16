الكاريبي يحبس أنفاسه.. "إيرين" تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة

وذكر أنه قرابة الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، بلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 193 كيلومترا في الساعة، ما شكل "إعصارا شديدا".ويبعد إيرين، وهو أول إعصار يضرب هذا الموسم شمال الأطلسي، نحو 275 كيلومترا شمال شرق في شمال ، المنطقة التي تضم منطقة تشمل الأمريكية والبريطانية.وقال للأعاصير في نشرته الأخيرة، السبت: "من المتوقع أن يستمر اشتداد قوة الإعصار، وقد يتحول إيرين إلى إعصار من الفئة الرابعة في وقت لاحق اليوم".ولا يزال التحذير من عواصف مدارية ساريا في جزيرتي وسان بارتيليمي، مع احتمال هبوب عاصفة مدارية في غضون 12 ساعة.وألغى المركز تحذيره من العاصفة أنغيلا مع ابتعادها عن الجزيرة.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يبقى إيرين بعيدا عن الساحل الأمريكي، لكنه قد يتسبب في أمواج عاتية وتآكل ساحلي، لا سيما في ولاية كارولاينا الشمالية.ومن المتوقع أن تزداد شدة موسم الذي يمتد من مطلع يونيو/حزيران إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من المعتاد هذا العام، بحسب الأمريكية.