بعد لقائه بوتين.. ترامب مستعد لتقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على علم بمحتوى المكالمة: "أخبر الرئيس قادة خلال اتصال هاتفي من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية بأنه أكثر استعدادا من أي وقت مضى لأن تقدم ضمانات أمنية مباشرة لأوكرانيا".وفي أعقاب لقائه مع الزعيم الروسي في ألاسكا يوم الجمعة، صرح ترامب بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الأوكرانية باتت الآن تعتمد على والدول الأوروبية.ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد للعمل في هذا الاتجاه.وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي في ألاسكا فجر السبت: "أنا أتفق مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وقد تحدث عن هذا اليوم، بأنه يجب بالطبع ضمان أمن أوكرانيا، ونحن على استعداد للعمل على تحقيق ذلك".هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.وعقد اللقاء في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث شارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف، ووزير الخارجية .ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف.