بوتين يعلن رغبته في إنهاء الحرب ضد أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي ، اليوم السبت، أن تفضل وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وأضاف أن تود "الانتقال إلى حل جميع القضايا بالطرق السلمية".



وقال في تصريحات عقب لقائه الرئيس الأمريكي في ولاية ألاسكا الأمريكية "نرغب بإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا".وأضاف أن تود "الانتقال إلى حل جميع القضايا بالطرق السلمية".