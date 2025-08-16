بوتين يعلق على قمة ألاسكا: مفيدة للغاية وفي وقتها

وأكد للمسؤولين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون احترام لموقف إزاء الصراع في أوكرانيا، مشددا على أن تسعى إلى إنهائه سلميا، على ما أفاد موقع " ".وأوضح بوتين أنه بحث مع أسباب الأزمة في أوكرانيا، قائلا: "أتيحت لنا الفرصة، وهو ما حدث بالفعل، للحديث عن جذور هذه الأزمة وأسبابها"، مشددا على أن "القضاء على هذه الأسباب الجذرية هو ما ينبغي أن يُشكل أساس التسوية".وأشار إلى أن "روسيا نحترم موقف ، التي ترى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة، ونحن أيضا نرغب في ذلك، ونرغب في المضي قدما في حل جميع القضايا بالوسائل السلمية".وختم بوتين: "كانت هناك فرصة في ألاسكا لعرض موقف روسيا بهدوء وبالتفصيل، ناقشنا سبل تسوية الأزمة الأوكرانية على أسس عادلة".وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت اليوم السبت أن بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، وأبلغ نظيره الأمريكي بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.وأضافت الصحيفة أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.وقال ترامب اليوم السبت إن أوكرانيا يجب أن تتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا لأن "روسيا قوة كبيرة جدا، وهم (الأوكرانيون) ليسوا كذلك"، وذلك بعد قمة مع بوتين لم تثمر عن وقف لإطلاق النار.وذكر أنه سيسافر إلى يوم الإثنين لمناقشة الخطوات التالية، بينما رحب حلفاء الأوروبيون بجهود ترامب لكنهم تعهدوا بدعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا، وحثوا الولايات المتحدة مجددا على تقديم ضمانات أمنية لكييف.