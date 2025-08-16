مقتل 20 مدنيا في النيجر برصاص إرهابيين

وتواجه النيجر، مثل جارتيها في منطقة الساحل بوركينا ومالي، أعمال عنف إرهابية متكررة منذ نحو عشر سنوات، وخاصة في مناطقها الغربية.واعترضت "عصابات مسلحة" الشاحنة القادمة من السوق في بلدة مهنّا الخميس قرب موقع منجم كومبانغو للذهب، حسبما أفاد أحد السكان المحليين طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية.وقال المصدر إن المهاجمين "أنزلوا جميع الركاب، ووضعوا 19 رجلا على جانب واحد، من دون سبب، وألقوهم على الأرض وأمطروهم بالرصاص"، مضيفا أن السائق قتل أيضا وأضرمت النيران في الشاحنة.وأضاف أن "سيدتان نجتا، فيما تمكن شخصان آخران من الفرار".وأكد حسن ، أحد سكان تيلابيري، كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، أن "الإرهابيين ذبحوا تسعة عشر راكبا مثل الماشية، ولم يبق على قيد الحياة سوى امرأتان".وذكر موقع "نيجر " أن "نحو عشرين شخصا قتلوا" في الهجوم.وقع الهجوم في منطقة تيلابيري القريبة من بوركينا فاسو ومالي، فيما يسمى بمنطقة الحدودي، حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.ولم يصدر حتى الآن تعليق من النظام العسكري الذي يتولى السلطة في نيامي منذ الانقلاب قبل عامين.