دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق، مساء السبت، دوي انفجار لم تعرف طبيعته.

وقالت وسائل إعلام دولية، "دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق". الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن "الانفجار الذي سمع صداه في منطقة المزة ناتج عن انفجار عبوة ناسفة مركونة بداخل سيارة قديمة". وأضافت "لا أنباء عن وقوع إصابات".



