رقم تاريخي سلبي خلال مباراة برشلونة ومايوركا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537405-638909661791340455.jpg
تقرير يكشف عن محادثات لنقل فلسطينيين لدولة إفريقية
دوليات
2025-08-16 | 14:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
144 شوهد
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن جنوب
السودان
و"إسرائيل" يناقشان اتفاقا لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى هذه
الدولة الأفريقية
.
وحسب ما ذكرت 3 مصادر رفضت الكشف عن هويتها وفق وكالة "رويترز"، أنه "لم يتم إبرام اتفاق بعد، لكن المحادثات بين جنوب
السودان
وإسرائيل مستمرة".
وتنص الخطة، حال تنفيذها، على "نقل سكان من قطاع غزة الذي مزقته الحرب المستمرة مع
إسرائيل
منذ عامين تقريبا إلى جنوب السودان، الدولة التي تعاني من العنف لأسباب سياسية وعرقية منذ سنوات"، وفق "رويترز".
وأوضحت "رويترز"، أن لا
مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ولا
وزارة الخارجية الإسرائيلية
لم يردا أمس على طلب للتعليق على ما ذكرته المصادر الثلاثة.
في حين نقلت "رويترز" عن متحدث باسم
وزارة الخارجية الأمريكية
رد على سؤال عن الخطة الإسرائيلية وما إذا كانت
الولايات المتحدة
تدعمها، قوله: "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة”.
وأبدى نتنياهو هذا الشهر عزمه على توسيع السيطرة العسكرية في غزة، وكرر هذا الأسبوع تصريحاته بضرورة أن يغادر الفلسطينيون القطاع طواعية.
في المقابل، يرفض قادة العالم، ولا سيما قادة
الدول العربية
، فكرة نقل سكان غزة إلى أي دولة، ويعتبر الفلسطينيون أن ذلك سيكون بمثابة "نكبة" أخرى، حيث يستخدم الفلسطينيون تعبير "
النكبة
" للإشارة إلى ما حدث عام 1948 عندما فرّ مئات الآلاف أو أُجبروا على النزوح خلال الحرب العربية الإسرائيلية.
وأشارت المصادر الثلاثة إلى أن "فكرة إعادة توطين الفلسطينيين في جنوب السودان طُرحت خلال اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين ووزير الخارجية في جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا لدى زيارته لإسرائيل الشهر الماضي".
في حين نفت
وزارة الخارجية
في جنوب السودان يوم الأربعاء الماضي، تقارير سابقة عن الخطة ووصفتها بأنها "لا أساس لها من
الصحة
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
غزة
جنوب السودان
وزارة الخارجية الإسرائيلية
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب رئيس الوزراء
الولايات المتحدة
الدولة الأفريقية
بنيامين نتنياهو
وزارة الخارجية
الدول العربية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
58.26%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
اقتصاد
16.97%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
12.8%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
11.97%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
إيران تكشف تفاصيل اتفاق أمني مع العراق
15:50 | 2025-08-16
تحديد موعد اجتماع ترامب وبوتين وزيلينسكي
15:10 | 2025-08-16
لبنان.. حديث جديد يخص خطة حصر السلاح
14:53 | 2025-08-16
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أستراليا
14:11 | 2025-08-16
دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق
14:00 | 2025-08-16
كشف تفاصيل مقترح أمريكي جديد للهدنة في غزة
13:42 | 2025-08-16
