تقرير يكشف عن محادثات لنقل فلسطينيين لدولة إفريقية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن جنوب و"إسرائيل" يناقشان اتفاقا لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى هذه .

وحسب ما ذكرت 3 مصادر رفضت الكشف عن هويتها وفق وكالة "رويترز"، أنه "لم يتم إبرام اتفاق بعد، لكن المحادثات بين جنوب وإسرائيل مستمرة".

وتنص الخطة، حال تنفيذها، على "نقل سكان من قطاع غزة الذي مزقته الحرب المستمرة مع منذ عامين تقريبا إلى جنوب السودان، الدولة التي تعاني من العنف لأسباب سياسية وعرقية منذ سنوات"، وفق "رويترز".



وأوضحت "رويترز"، أن لا الإسرائيلي ولا لم يردا أمس على طلب للتعليق على ما ذكرته المصادر الثلاثة.



في حين نقلت "رويترز" عن متحدث باسم رد على سؤال عن الخطة الإسرائيلية وما إذا كانت تدعمها، قوله: "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة”.



وأبدى نتنياهو هذا الشهر عزمه على توسيع السيطرة العسكرية في غزة، وكرر هذا الأسبوع تصريحاته بضرورة أن يغادر الفلسطينيون القطاع طواعية.



في المقابل، يرفض قادة العالم، ولا سيما قادة ، فكرة نقل سكان غزة إلى أي دولة، ويعتبر الفلسطينيون أن ذلك سيكون بمثابة "نكبة" أخرى، حيث يستخدم الفلسطينيون تعبير " " للإشارة إلى ما حدث عام 1948 عندما فرّ مئات الآلاف أو أُجبروا على النزوح خلال الحرب العربية الإسرائيلية.



وأشارت المصادر الثلاثة إلى أن "فكرة إعادة توطين الفلسطينيين في جنوب السودان طُرحت خلال اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين ووزير الخارجية في جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا لدى زيارته لإسرائيل الشهر الماضي".



في حين نفت في جنوب السودان يوم الأربعاء الماضي، تقارير سابقة عن الخطة ووصفتها بأنها "لا أساس لها من ".