لبنان.. حديث جديد يخص خطة حصر السلاح

وقال متري في تصريحات نقلتها ، "يتعين علينا في تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد، وكل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه".

وأضاف "نريد الحفاظ على السلم ولا أحد يريد مواجهة مع ، وبدل السجال السياسي علينا مناقشة كيفية ردع وتجنب الفتنة الداخلية".

وتابع نائب رئيس الحكومة "الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين، وما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح".

وكان اللبناني أعلن، قبل أيام، عن تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة.