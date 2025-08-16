تحديد موعد اجتماع ترامب وبوتين وزيلينسكي

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على محتوى المكالمة التي أجراها الرئيس: "أبلغ القادة الأوروبيين خلال المكالمة الهاتفية التي أعقبت قمة ألاسكا عن نيته تنظيم لقاء ثلاثي مع وزيلينسكي يوم الجمعة المقبل 22 أغسطس".هذا ودعا الرئيس الأمريكي القادة الأوروبيين للانضمام إلى لقائه المقرر مع في يوم 18 آب لبحث خطة تسوية الأزمة الأوكرانية.من جانبه، أعلن بعد قمة الرئيسين ودونالد ترامب في ألاسكا عن اجتماع قريب لممثلي ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا.وكان أعلن قادة في وقت سابق اليوم أن الاتحاد سيواصل الضغط على ، حيث ستظل العقوبات الحالية سارية مع التخطيط لإجراءات جديدة، لاسيما في المجال الاقتصادي.وأكدوا في بيان مشترك أنهم يرحبون بجهود ترامب "لوقف سفك الدماء في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل"، معبرين عن استعدادهم "للعمل مع ترامب وزيلينسكي للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا"، كما شددوا على أن أوكرانيا هي وحدها من يتخذ القرارات بشأن أراضيها.هذا وأجرى الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأمريكي ترامب اليوم السبت، محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة، في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" بألاسكا.من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثات، عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد للعمل في هذا الاتجاه.