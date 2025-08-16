تحديد موعد اجتماع ترامب وبوتين وزيلينسكي

الصفحة الرئيسية
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537407-638909684033261228.jpg
2025-08-16 | 15:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
598 شوهد
أفادت وكالة "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أبلغ زعماء
الاتحاد الأوروبي
وكييف أنه يرغب بعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة
روسيا
وأوكرانيا في وقت مبكر يوم 22 آب الحالي.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على محتوى المكالمة التي أجراها الرئيس: "أبلغ
ترامب
القادة الأوروبيين خلال المكالمة الهاتفية التي أعقبت قمة ألاسكا عن نيته تنظيم لقاء ثلاثي مع
بوتين
وزيلينسكي يوم الجمعة المقبل 22 أغسطس".
هذا ودعا الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
القادة الأوروبيين للانضمام إلى لقائه المقرر مع
فلاديمير زيلينسكي
في
البيت الأبيض
يوم 18 آب لبحث خطة تسوية الأزمة الأوكرانية.
من جانبه، أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
بعد قمة الرئيسين
فلاديمير بوتين
ودونالد ترامب في ألاسكا عن اجتماع قريب لممثلي ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا.
وكان أعلن قادة
الاتحاد الأوروبي
في وقت سابق اليوم أن الاتحاد سيواصل الضغط على
روسيا
، حيث ستظل العقوبات الحالية سارية مع التخطيط لإجراءات جديدة، لاسيما في المجال الاقتصادي.
وأكدوا في بيان مشترك أنهم يرحبون بجهود ترامب "لوقف سفك الدماء في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل"، معبرين عن استعدادهم "للعمل مع ترامب وزيلينسكي للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا"، كما شددوا على أن أوكرانيا هي وحدها من يتخذ القرارات بشأن أراضيها.
هذا وأجرى الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين ونظيره الأمريكي
دونالد
ترامب اليوم السبت، محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة، في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" بألاسكا.
من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثات، عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكدا استعداد
موسكو
للعمل في هذا الاتجاه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
