تحديد موعد اجتماع ترامب وبوتين وزيلينسكي

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي أبلغ زعماء وكييف أنه يرغب بعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة وأوكرانيا في وقت مبكر يوم 22 آب الحالي.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على محتوى المكالمة التي أجراها الرئيس: "أبلغ القادة الأوروبيين خلال المكالمة الهاتفية التي أعقبت قمة ألاسكا عن نيته تنظيم لقاء ثلاثي مع وزيلينسكي يوم الجمعة المقبل 22 آب".

وكان الرئيس الأوكراني قال، اليوم السبت، إن مستعدة للتعاون البناء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين وأوكرانيا وروسيا.



وانتهت القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا دون إصدار أي بيانات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن أي نتائج ملموسة.



