السلطات الصحية الأمريكية تحذر من مرض فيروسي قاتل

وبحسب التقرير، حتى يوم الجمعة، لم يُظهر أي من الخفافيش الموجودة في بعض من الكبائن الثمانية المرتبطة بمكان الإقامة (جزء من مرافق الإقامة الرسمية للمنتزه) أي إصابة بداء الكلب.في حين أن عددا قليلا من الخفافيش الميتة التي أُرسلت إلى ولاية وايومنغ البيطري للفحص، كان على الأرجح عينة صغيرة فقط من العشرات التي استوطنت العلية فوق صف الكبائن، وفقا لما صرحت به مسؤولة في ولاية وايومنغ، أليكسا هارست.وأضافت أن الخفافيش الأخرى لم تُقتل، بل تم إخراجها من خلال أبواب ونوافذ الكبائن، في حين أن الغالبية العظمى لم تهبط من العلية إلى أماكن المعيشة.وبناء على ذلك، قرر مسؤولو الصحة أن الأفضل هو التنبيه المبكر لكل من أقام في هذه الكبائن مؤخرا بأنه ربما تعرض للدغة أو خدش من خفاش، خصوصا أن لدغة أو خدش الخفاش أثناء النوم قد تمر دون أن يلاحظها الشخص.وقالت هارست: "ما يقلقنا حقا هو الأشخاص الذين رأوا الخفافيش في غرفهم والأشخاص الذين ربما تواصلوا مباشرة مع خفاش".ولم تُشغل الكبائن منذ اكتشاف مشكلة الخفافيش في 27 يوليو من قبل شركة "Grand Teton Lodge"، ولا توجد خطط لإعادة فتحها.وتعتبر الخفافيش ناقلا شائعًا لفيروس داء الكلب، وبمجرد ظهور الأعراض - مثل آلام العضلات، القيء، الحكة، وغيرها- فإن داء الكلب يكون غالبا قاتلا لدى البشر.