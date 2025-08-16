إيران تكشف تفاصيل اتفاق أمني مع العراق

كشفت ، اليوم السبت، عن تفاصيل اتفاق أمني وقع مع .

وقال أمين الإيراني وفق قناة "الجزيرة"، "نهج هو استقرار الأمن في المنطقة بمشاركة دولها بحيث تكون جميع الدول قوية".

وأضاف "في زيارتي للعراق وقعت اتفاقا أمنيا يعكس رغبة مشتركة لتحقيق الاستقرار الأمني"، موضحا "الاتفاق الأمني مع ينص على تعهد البلدين بعدم السماح بالإخلال بأمنهما".

ووصل لاريجاني، يوم الاثنين الماضي، الى العراق في زيارة رسمية للتوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية بين وبغداد، فيما أعلنت في العراق، عدم وجود اتفاقية أمنية مع إيران بل مذكرة تفاهم أمنية.