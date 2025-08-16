الصفحة الرئيسية
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
دوليات
2025-08-16 | 18:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
283 شوهد
دعت هيئة الأركان الإيرانية،
الولايات المتحدة الأمريكية
و"إسرائيل" إلى الكف عما وصفته بـ"التآمر والعداء" ضد
طهران
، محذرة من أن أي "مغامرة عسكرية" أو "خطأ في الحسابات" سيقابل برد أقسى منه في أي وقت مضى.
وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان: "إن الاستكبار العالمي لم يتعلم الدرس من هزائمه المتكررة، وبعد 46 عاما عاد مرة أخرى، بالتعاون مع الكيان الصهيوني المزيّف والوحشي وقاتل الأطفال، وهو أداته وذراعه في المنطقة، لشن عدوان جديد ضد
إيران الإسلامية
. غير أن هذه المؤامرة الآثمة، وبشهادة خبراء ومحللين وساسة، لم تجلب لهم سوى الهزيمة المذلة والعار والانكسار".
وأضاف البيان: "إن تاريخ
الثورة
الإسلامية المشرق قد سجل في مسيرته الزاخرة فصولا ذهبية من الإيمان الراسخ والغيرة الفريدة للإيرانيين في صناعة الملاحم والانتصارات المشرّفة، لتكون عبرة دائمة للطغاة وأركان نظام الهيمنة، إذ أثبت هذا الشعب بقيادته الحكيمة والشجاعة أن لا قوة قادرة على إخضاعه بلغة التهديد والابتزاز".
واختتمت هيئة الأركان بيانها بتحذير لواشنطن وتل أبيب، قائلة: "نوجه إنذارا جديدا وحازما إلى
أمريكا
المجرمة والشريرة والكيان الصهيوني الوحشي بضرورة التوقف عن التآمر والعداء ضد
إيران
القوية والمنيعة".
وحذرت من أنه "في حال أي خطأ في الحسابات أو مغامرة شيطانية، فإن ما أدى إلى ضبط النفس وحال دون تنفيذ عمليات واسعة خلال حرب لـ12 يوما المفروضة لن يتكرر، بل سيواجه المعتدون مفاجآت وإجراءات أشد وقعا وأعنف ردا منها في أي وقت مضى".
يذكر أن ما يعرف بنزاع "الـ 12 يوما" بين "
إسرائيل
" وإيران، كان قد اندلع فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وتمثّل في أكبر مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين، حيث بدأت "إسرائيل" بضربات جوية على مواقع إيرانية واغتيال قياديين عسكرين وعلماء نوويين، فردت
طهران
بهجمات صاروخية ومسيّرة واسعة النطاق على الأراضي الإسرائيلية.
>>
تابع قناة السومرية على
مقالات ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من أي "تدخل عسكري إضافي" في المنطقة
13:31 | 2025-06-18
طهران تعلن: مستعدون لرد حاسم على أي مغامرة جديدة
16:26 | 2025-07-14
طهران تحذر من إرسال معدات عسكرية لمساعدة "إسرائيل"
15:10 | 2025-06-21
روسيا تحذر أمريكا من تقديم المساعدات المباشرة لإسرائيل
06:27 | 2025-06-18
ايران
طهران
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
إيران الإسلامية
إسرائيل
الإسلام
أمريكا
الحكيم
صهيوني
