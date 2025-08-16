إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"

دعت هيئة الأركان الإيرانية، و"إسرائيل" إلى الكف عما وصفته بـ"التآمر والعداء" ضد ، محذرة من أن أي "مغامرة عسكرية" أو "خطأ في الحسابات" سيقابل برد أقسى منه في أي وقت مضى.





وأضاف البيان: "إن تاريخ الإسلامية المشرق قد سجل في مسيرته الزاخرة فصولا ذهبية من الإيمان الراسخ والغيرة الفريدة للإيرانيين في صناعة الملاحم والانتصارات المشرّفة، لتكون عبرة دائمة للطغاة وأركان نظام الهيمنة، إذ أثبت هذا الشعب بقيادته الحكيمة والشجاعة أن لا قوة قادرة على إخضاعه بلغة التهديد والابتزاز".



وحذرت من أنه "في حال أي خطأ في الحسابات أو مغامرة شيطانية، فإن ما أدى إلى ضبط النفس وحال دون تنفيذ عمليات واسعة خلال حرب لـ12 يوما المفروضة لن يتكرر، بل سيواجه المعتدون مفاجآت وإجراءات أشد وقعا وأعنف ردا منها في أي وقت مضى".



يذكر أن ما يعرف بنزاع "الـ 12 يوما" بين " " وإيران، كان قد اندلع فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وتمثّل في أكبر مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين، حيث بدأت "إسرائيل" بضربات جوية على مواقع إيرانية واغتيال قياديين عسكرين وعلماء نوويين، فردت بهجمات صاروخية ومسيّرة واسعة النطاق على الأراضي الإسرائيلية.