إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537423-638910080047141275.webp
"احتجاجات تشل إسرائيل".. إضراب شامل واعتصامات على أبواب الوزراء لانهاء حرب غزة
دوليات
2025-08-17 | 02:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
باشر مئات الالاف من الإسرائيليين، اليوم الاحد، بعملية اضراب شاملة تهدف الى "توقف
إسرائيل
عن العمل" تمامًا، وذلك للمطالبة بإعادة الأسرى لدى حماس وانهاء الحرب في
غزة
.
ومنذ عدة أيام، يتظاهر الإسرائيليون بدعوات من عوائل الاسرى والجنود للمطالبة بانهاء الحرب في
غزة
وإعادة الأسرى، فيما اعلنوا ان الاحد سيتحول الى اضراب شامل تحت عنوان "الاحد ستتوقف
إسرائيل
"، في خطوة تصعيدية ومحاولة لاجبار الحكومة الإسرائيلية على إيقاف حرب غزة والقبول بصفقة تبادل اسرى.
وشملت الاحتجاجات والاضرابات جميع انحاء إسرائيل، فيما اقدم المتظاهرون على قطع طريق سريع رئيسي، والاعتصام على أبواب منازل وزراء، من بينهم وزراء الدفاع
يسرائيل كاتس
، والشؤون الإستراتيجية
رون ديرمر
ووزير التعليم
يوآف كيش
ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.
وفي بيان صبيحة بدء الإضراب، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين "توقفت الدولة لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا المنوال، لقد دفعنا ثمنا باهظا، ولا يمكننا السماح لمزيد من العائلات بدفعه".
كما أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها ستقيم خيمة اعتصام غدا على حدود غزة، قائلة "العائلات ستنام هناك، ستناضل هناك، وستعلن من هناك عن استمرار أعمال النضال من أجل إعادة أحبائهم"، بحسب قولها.
في السياق، ذكر استطلاع رأي لصحيفة
معاريف
أن 16% من الإسرائيليين يعتزمون المشاركة في الإضراب اليوم دعما لإنقاذ المحتجزين والجنود، في حين 40% لا يعتزمون الإضراب لكنهم متفقون مع أهدافه، وأشار استطلاع الرأي إلى أن 29% من الإسرائيليين لا يعتزمون الإضراب ولا يتفقون مع أهدافه.
وبدأ الإضراب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في العديد من المدن والبلدات، ومن المقرر أن تنضم إلى الاحتجاج مئات السلطات المحلية والمنظمات، كما أعلنت العديد من الشركات عن سماحها لموظفيها بالمشاركة في المبادرة.
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
