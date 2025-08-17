"احتجاجات تشل إسرائيل".. إضراب شامل واعتصامات على أبواب الوزراء لانهاء حرب غزة

ومنذ عدة أيام، يتظاهر الإسرائيليون بدعوات من عوائل الاسرى والجنود للمطالبة بانهاء الحرب في وإعادة الأسرى، فيما اعلنوا ان الاحد سيتحول الى اضراب شامل تحت عنوان "الاحد ستتوقف "، في خطوة تصعيدية ومحاولة لاجبار الحكومة الإسرائيلية على إيقاف حرب غزة والقبول بصفقة تبادل اسرى.وشملت الاحتجاجات والاضرابات جميع انحاء إسرائيل، فيما اقدم المتظاهرون على قطع طريق سريع رئيسي، والاعتصام على أبواب منازل وزراء، من بينهم وزراء الدفاع ، والشؤون الإستراتيجية ووزير التعليم ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.وفي بيان صبيحة بدء الإضراب، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين "توقفت الدولة لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا المنوال، لقد دفعنا ثمنا باهظا، ولا يمكننا السماح لمزيد من العائلات بدفعه".كما أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها ستقيم خيمة اعتصام غدا على حدود غزة، قائلة "العائلات ستنام هناك، ستناضل هناك، وستعلن من هناك عن استمرار أعمال النضال من أجل إعادة أحبائهم"، بحسب قولها.في السياق، ذكر استطلاع رأي لصحيفة أن 16% من الإسرائيليين يعتزمون المشاركة في الإضراب اليوم دعما لإنقاذ المحتجزين والجنود، في حين 40% لا يعتزمون الإضراب لكنهم متفقون مع أهدافه، وأشار استطلاع الرأي إلى أن 29% من الإسرائيليين لا يعتزمون الإضراب ولا يتفقون مع أهدافه.وبدأ الإضراب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في العديد من المدن والبلدات، ومن المقرر أن تنضم إلى الاحتجاج مئات السلطات المحلية والمنظمات، كما أعلنت العديد من الشركات عن سماحها لموظفيها بالمشاركة في المبادرة.