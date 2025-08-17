زلزال يضرب وسط إندونيسيا ويصيب العشرات

وأوضح ، المتحدث باسم للإغاثة من الكوارث، أنه تم نقل 13 مصابا إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى، بعد أن سقط حطام دار عبادة متضرر عليهم.كما تسبب الزلزال في أضرار بكنيسة في قرية ماساني، بينما لم يتم بعد تحديد عدد النازحين.ووقع الزلزال في مدينة بوسو عند الساعة 5:38 صباحا (21:38 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. وأكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث تسونامي.وفي سيجي، شعر السكان بهزة متوسطة استمرت نحو 7 ثوان، لكن لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار. بينما استمرت الهزة الأرضية نحو 15 ثانية في قرى بوسو بيسيسير، مما دفع السكان إلى الخروج من منازلهم خوفا.ونبه المتحدث إلى ضرورة بقاء السكان في حالة تأهب لاحتمال حدوث هزات ارتدادية، وتجنب الاقتراب من المباني المتضررة.