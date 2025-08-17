الصفحة الرئيسية
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
القبض على فنانة عربية في مصر بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول
دوليات
2025-08-17 | 06:33
المصدر:
روسيا اليوم
السومرية نيوز
– فن وثقافة
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على فنانة تحمل جنسية إحدى
الدول العربية
، أثناء قيادتها سيارة تحت تأثير "الخمر" واصطدامها بسيارة أخرى أعلى محور 26 يوليو في محافظة الجيزة.
وتلقت
غرفة
عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا في ساعات متأخرة من يوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على محور 26 يوليو، أحد أهم الطرق السريعة في الجيزة، وفور تلقي البلاغ هرعت قوات الأمن إلى مكان الحادث.
وتبين أن الفنانة "س. ج" التي تحمل جنسية عربية، كانت تقود سيارة في حالة غير طبيعية، حيث ترنحت على الطريق يميناً ويساراً قبل أن تصطدم بسيارة أخرى.
ووفقا للتقارير الأمنية قام الأهالي وقائد السيارة الأخرى بالتحفظ على الفنانة حتى وصول قوات الأمن، وعند اقتراب الشرطة من المتهمة، لاحظوا رائحة كحول قوية تفوح منها، إلى جانب إطلاقها كلمات غير مفهومة وحركات غير طبيعية، مما أكد اشتباههم في قيادتها تحت تأثير الكحول.
تم نقل الفنانة إلى
قسم الشرطة
وتحفظت السلطات على السيارة المتسببة في الحادث، فيما تولت
النيابة العامة
التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.
ولم تسفر الحادثة عن إصابات خطيرة لكن السيارة الأخرى أصيبت بأضرار مادية وتسبب الحادث في تعطيل جزئي لحركة المرور على المحور، وجارٍ تقدير الأضرار وحصرها من قبل لجنة مختصة، مع إخضاع الفنانة لتحليل الكحول والمخدرات لتأكيد حالتها في أثناء القيادة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
