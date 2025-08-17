بينهم حكم دولي شهير.. الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا

وجاء القرار الذي نشر عبر أربعة رسمية وقرار وزاري، حيث تضمنت المراسيم سحب الجنسية من 357 شخصا، بينما شمل القرار الوزاري 6 أشخاص ومن اكتسب الجنسية تبعا لهم، استنادا إلى المادة (21 مكرر أ) من لعام 1959.وتنص المادة على سحب الجنسية إذا ثبت أنها منحت بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، مع إمكانية شمول التابعين لصاحب الجنسية في القرار، وهو الإجراء الذي يأتي ضمن حملة واسعة بدأت في أغسطس 2024، أدت إلى سحب جنسية حوالي 50,000 شخص حتى أغسطس 2025، بحسب تقارير إعلامية.وكان سعد كميل الذي اشتهر بإدارته مباراة تحديد المركز الثالث في 2002 بين وتركيا، ونهائي 2007 بين الصين واليابان، من بين الأسماء التي أثارت الدهشة، وحصل كميل على لقب أفضل حكم آسيوي في عام 1997، مما جعله رمزا رياضيا بارزا في المنطقة.وتهدف الحملة التي يقودها الشيخ آل صباح النائب الأول لرئيس الداخلية والدفاع إلى "حماية " من خلال مراجعة جميع ملفات الجنسية باستخدام تقنيات بيومترية متقدمة، مثل اختبارات الحمض النووي ومسح قزحية العين، ومع ذلك أثارت هذه الإجراءات انتقادات دولية حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" بأنها تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الجنسية، خاصة بين النساء والمجتمعات المهمشة.