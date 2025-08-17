مصر تعلن إحباط "مخطط خطير" استهدف أمن البلاد

وأسفرت العملية التي نفذها قطاعا والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأمن العام والأمن المركزي، عن ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط وضبط آخرين، مع حجز كميات ضخمة من والأسلحة.وكشفت التحريات عن تورط عناصر البؤرة الإجرامية في أسيوط والتي تضم مجرمين سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص والشروع في القتل والسرقة بالإكراه والبلطجة، وإطلاق الأعيرة النارية.وأوضحت أن تلك البؤرة الإجرامية خططت لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدا لتوزيعها والإتجار بها في السوق السوداء.شملت المضبوطات حوالي طن و100 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل (الحشيش والشابو والهيروين والهيدرو) إضافة إلى 34 ألف قرص مخدر، كما تم الاستيلاء على ترسانة أسلحة تضم 93 قطعة سلاح ناري، منها 66 بندقية خرطوش، 20 بندقية آلية، و7 أسلحة فردية.وتأتي هذه العملية التي قدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 103 ملايين جنيه (ما يعادل حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي)، في إطار استراتيجية المصرية لمواصلة الضربات الاستباقية ضد الجريمة المنظمة، بهدف الحد من انتشار المخدرات والأسلحة غير القانونية، وتعزيز الأمن العام.