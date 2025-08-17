الجيش اللبناني يرد على اتهامه بخرق الأجواء السورية

وقالت قيادة الجيش في بيان: "تتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخباراً مفادها أن في تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات مسلحة بالدخول إلى وتنفيذ عمليات أمنية".وأوضح أنه "لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار.. التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات".وأكد البيان ضرورة "التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.