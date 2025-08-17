ترامب يعلن إحراز تقدم كبير بشأن روسيا: ترقبوا

وقال ، في منشور على "تروث سوشيال"، اليوم الأحد إن "هناك تقدم كبير بشأن ، انتظرونا (ابقوا معنا وتابعوا التطورات)".وأجرى الرئيسان ودونالد ترامب أمس السبت محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي ، ومساعد الرئيس أوشاكوف.ومثل وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف.