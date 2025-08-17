فضيحة جنسية.. "طبيب يصوّر المجندات"

وبدأت القضية حين عثرت جنديات على هاتف محمول مخبأ في حمامات القاعدة، كان يبث تصويرًا مباشرًا لهن.. محاولة التستر لم تنجح، فالتحقيقات أثبتت ملكية الطبيب للجهاز، رغم ادعائه أن هاتفه "سُرق".المواجهة مع الأدلة المصوَّرة أنهت خدمته العسكرية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام أسئلة محرجة حول حجم الجرائم الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي، فالأرقام تكشف صدمة أكبر.. أكثر من ألفي حالة تحرش جنسي سُجلت في عام واحد فقط، و24 جريمة اغتصاب أو محاولة اغتصاب منذ بداية 2025.وأشار تقرير رسمي إلى انتشار " جنسي فظ" وأجواء مزعجة داخل الإسرائيلية.