ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: انتظرونا

وقال ، في منشور على "تروث سوشيال"، إن "هناك تقدما كبيرا فيما يخص الملف الروسي، انتظرونا".واتهم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بتحريف حقيقة محادثاته مع في ألاسكا، مؤكدًا نجاح المحادثات.وكتب ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "من المذهل مدى تحريف وسائل الإعلام الكاذبة للحقيقة عندما يتعلق الأمر بي. لا يوجد ما أقوله أو أفعله لأجعلهم يكتبون عني بصراحة. لقد عقدت اجتماعًا رائعًا في ألاسكا حول حرب بايدن الغبية - حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا!".