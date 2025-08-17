ترامب يدعو أوكرانيا للتنازل عن بعض أراضيها لروسيا

وقال في تصريحات إن "أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا".وأضاف أنه "كلما طال أمد النزاع فستخسر المزيد من الأراضي".وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب إحراز تقدم كبير بشأن دون أن يفصح عنه، ودعا إلى ترقب ذلك.