https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537480-638910433947486007.jpg
ايران تدرس افتتاح خمسة متاحف بسبب حرب صدام حسين
دوليات
2025-08-17 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
392 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعلن
رئيس مؤسسة
حفظ ونشر الآثار والقيم الدفاعية
المقدسة
العميد بهمن كاركر، سعي بلاده الى افتتاح خمسة متاحف بسبب الحرب مع رئيس النظام السابق
صدام حسين
.
وقال كاركر في تصريح تابعته
السومرية نيوز
، ان "
إيران
تخطط لافتتاح خمسة متاحف جديدة مخصصة للحرب الإيرانية العراقية التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988، والمعروفة محليا باسم "الدفاع المقدس"، بحلول أواخر هذا العام أو بحلول أيار 2026 على أبعد تقدير".
جاء ذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين بوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في طهران.
طهران
.
وأوضح كارجار أنه "مع افتتاح هذه المتاحف سيرتفع إجمالي عدد متاحف الدفاع المقدس في أنحاء البلاد من 29 إلى 34 متحفاً"، لافتا الى ان "المتاحف القائمة، التي تغطي مساحة إجمالية قدرها 44 هكتارًا بمساحة مبنية تزيد عن 301 ألف متر مربع، تُعدّ مواقع رئيسية لتوثيق وعرض تاريخ الحرب".
متر مربع
، تُعدّ مواقع رئيسية لتوثيق وعرض تاريخ الحرب".
وأشار كارغار إلى "تسجيل 162 موقعًا أو قطعة أثرية مرتبطة بالحرب حتى الآن في
القائمة الوطنية
للتراث الثقافي الإيراني"، موضحا ان "متاحف إقليمية في قم ويزد وسمنان مُدرجة ضمن قائمة
التراث الوطني
، بينما حصلت متاحف في همدان وزنجان على تراخيص للعمل".
وتابع ان "المؤسسة مُكلفة أيضًا بجمع وأرشفة المواد المتعلقة بالصراع الأخير الذي استمر 12 يومًا في المنطقة"، لافتا الى انه "يجري إعداد تسلسل زمني يومي للقتال بالتنسيق مع القوات المسلحة".
وذكر ان "المتاحف ليست حارسًا للتاريخ فحسب، بل هي أيضًا مراكز ثقافية تعزز التعليم والحوار بين الأجيال"، مشددا على "الحفاظ على توثيق دقيق لفترة الحرب أمرٌ ضروري لمنع التحريف التاريخي والحفاظ على الهوية الوطنية".
الهوية الوطنية
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسؤول اماراتي يوجه رسالة الى دول الخليج بسبب صدام حسين
08:08 | 2025-08-02
08:08 | 2025-08-02
ردود فعل على تدوينة رغد صدام حسين
02:57 | 2025-08-09
عشيرة صدام حسين تبحث عن مرشح يمثلها بالانتخابات النيابية المقبلة
13:08 | 2025-05-26
13:08 | 2025-05-26
نتنياهو يتعرض لسخرية واسعة بسبب صدام حسين.. ماذا قال عنه؟
05:06 | 2025-06-21
05:06 | 2025-06-21
متحف
ايران
وزارة التراث الثقافي
القائمة الوطنية
الهوية الوطنية
السومرية نيوز
التراث الوطني
حسين السومرية
حسين السومري
سومرية نيوز
