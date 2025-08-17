ايران تدرس افتتاح خمسة متاحف بسبب حرب صدام حسين

وقال كاركر في تصريح تابعته ، ان " تخطط لافتتاح خمسة متاحف جديدة مخصصة للحرب الإيرانية العراقية التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988، والمعروفة محليا باسم "الدفاع المقدس"، بحلول أواخر هذا العام أو بحلول أيار 2026 على أبعد تقدير".جاء ذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين بوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في .وأوضح كارجار أنه "مع افتتاح هذه المتاحف سيرتفع إجمالي عدد متاحف الدفاع المقدس في أنحاء البلاد من 29 إلى 34 متحفاً"، لافتا الى ان "المتاحف القائمة، التي تغطي مساحة إجمالية قدرها 44 هكتارًا بمساحة مبنية تزيد عن 301 ألف ، تُعدّ مواقع رئيسية لتوثيق وعرض تاريخ الحرب".وأشار كارغار إلى "تسجيل 162 موقعًا أو قطعة أثرية مرتبطة بالحرب حتى الآن في للتراث الثقافي الإيراني"، موضحا ان "متاحف إقليمية في قم ويزد وسمنان مُدرجة ضمن قائمة ، بينما حصلت متاحف في همدان وزنجان على تراخيص للعمل".وتابع ان "المؤسسة مُكلفة أيضًا بجمع وأرشفة المواد المتعلقة بالصراع الأخير الذي استمر 12 يومًا في المنطقة"، لافتا الى انه "يجري إعداد تسلسل زمني يومي للقتال بالتنسيق مع القوات المسلحة".وذكر ان "المتاحف ليست حارسًا للتاريخ فحسب، بل هي أيضًا مراكز ثقافية تعزز التعليم والحوار بين الأجيال"، مشددا على "الحفاظ على توثيق دقيق لفترة الحرب أمرٌ ضروري لمنع التحريف التاريخي والحفاظ على ".