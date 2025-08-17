النص الكامل لرسالة ميلانيا إلى بوتين

– دولي

نشر الرئيس الأمريكي على صفحته في موقعه "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، الرسالة التي سلمها إلى الرئيس الروسي من السيدة الأولى في تحت عنوان "رسالة سلام" حثته فيها على أن "الوقت قد حان" لحماية الأطفال والأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم.

وفي نص الرسالة، قالت ميلانيا: "من خلال حماية براءة هؤلاء الأطفال، فإنك ستفعل أكثر من مجرد خدمة وحدها - أنت تخدم الإنسانية نفسها..، السيد ، مؤهل لتنفيذ هذه الرؤية بجرّة قلم اليوم". وقرأ بوتين هذه الرسالة بحضور الوفدين الروسي والأمريكي في محادثات قمة ألاسكا في 15 أغسطس/آب، بحسب شبكة " نيوز".

كما تناولت الرسالة قضية الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا إلى روسيا، وهي قضية تصفها بأنها "جريمة حرب" تنتهك القانون الدولي.

وعبّر الرئيس الأوكراني عن شكره لميلانيا، واعتبر مبادرتها عملاً إنسانياً نبيلاً.

