واشنطن تعلن: إشراك الناتو بحماية أوكرانيا غير وارد

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أن لا تدرس إمكانية إشراك (الناتو) في حماية أوكرانيا.





وشدد المبعوث الامريكي الخاص على أن " والدول الأوروبية ستتمكن من تقديم نص شبيه بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو لتوفير ضمانات أمنية".



وأضاف ويتكوف: "ستكون الولايات المتحدة قادرة على تقديم حماية مشابهة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة"، مؤكدا أن هذا لا يعني إشراك "الناتو" مباشرة في الدفاع عن أوكرانيا.



وأشار إلى أن "هذا أحد الأسباب الحقيقية التي تدفع أوكرانيا للرغبة في الانضمام إلى الناتو".

وأضاف "لقد تمكنا، إذا جاز التعبير، من تجاوز ذلك والوصول إلى اتفاقية تتيح للولايات المتحدة تقديم حماية لأوكرانيا مشابهة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة، لافتا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها أن توافق على ذلك".