الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي

أعلنت حركة في (الحوثيون)، مساء الأحد، عن استهداف في منطقة المحتلة بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث العسكري باسم ، "نفذنا عملية نوعية استهدفت بصاروخ باليستي فرط صوتي". وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في تعليق حركة المطار". ولفت المتحدث العسكري باسم أنصار الله، "مستمرون في تأدية واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار".