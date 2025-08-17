اعتقال "دلوعة التيك توك"

وأعلنت المصرية أن تمكنت من ضبط البلوجر بمحافظة القاهرة، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بملابس خادشة للحياء وبصورة اعتبرتها التحريات "مبتذلة ومنافية للآداب العامة".وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتها على أربعة هواتف محمولة، تبين بفحصها الفني احتواؤها على دلائل تثبت ممارسة هذا النشاط، إضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.القبض على البلوغر لي لي فيوبمواجهتها، اعترفت لي لي بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب نشرها مقاطع الفيديو المثيرة للجدل بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة للتحقيق.