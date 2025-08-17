غداً.. ترامب يلتقي زيلينسكي قبيل اجتماعه مع قادة أوروبيين

وقالت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر حكومية إن " سيلتقي مع في يوم الاثنين بشكل منفرد، قبيل الاجتماع الذي سيشارك به قادة ".وأضافت أن من المقرر أن يتم تنظيم "غداء عمل" ومناقشات متعددة بصورة موسعة قد تمتد ساعات.‏ ‏ويقوم بزيارة إلى واشنطن يوم الاثنين، ومن بين المشاركين في الاجتماع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي ، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة ، والأمين العام لحلف مارك روته.وكان قادة الاتحاد الأوروبي أعلن يوم أمس السبت، أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا، حيث ستظل العقوبات الحالية سارية مع التخطيط لإجراءات جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.هذا وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة، في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" بألاسكا.