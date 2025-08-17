صفعات متتالية في الجو.. رعب برحلة من طهران الى دبي

وانتشر الفيديو على نطاق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهاية الأسبوع، ويُظهر رجلا آسيويا، حسب التقارير، وهو يقف ويمد يده إلى مقصورة الأمتعة العلوية فوق مقعده.وبحسب التقارير، وقع الحادث خلال رحلة تابعة لشركة "ماهان" كانت متجهة من إلى دبي، حيث شوهد رجل يُعتقد أنه أسيوي وهو يفتح الخزانة العلوية ويفتش في حقيبة لا تخصه، بينما كان مالكها الإيراني يصوره من الخلف دون أن يدري.وبعد أن أغلق "اللص" المزعوم الخزانة وعاد إلى مقعده، وقف الراكب الإيراني وتوجه نحوه لمواجهته.وأبانت اللقطات الرجل وهو يشير إلى حقيبته ويضغط زر الإنذار فوق المقعد لتنبيه الطاقم، قبل أن ينهال على المتهم بالصفع ثلاث مرات على وجهه، وسط دهشة الركاب الآخرين.وتظهر المشاهد لاحقا محاولة بعض الركاب التدخل، فيما استعاد أحدهم الحقيبة، بينما بدا الإيراني يحاول التحقق مما يخفيه الرجل داخل جيب سترته.