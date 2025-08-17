Alsumaria Tv
"لعبة شهيرة" تثير القلق في دول عربية

دوليات

2025-08-17 | 13:57
السومرية نيوز – دولي
أصدرت دول عربية عدة قرارات رسمية بحظر لعبة إلكترونية شهيرة، وذلك في إطار إجراءات لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة لهذه المنصة التفاعلية.

وأكد القائمون في هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عُمان، في شهر حزيران 2025، في تصريحات لصحيفة "أثير" العمانية، أن منصة "روبلوكس" محظورة رسميا في السلطنة، وذلك بعد أن تواصلت الصحيفة مع الهيئة للوقوف على حقيقة ما يُتداول عبر مواقع التواصل، ومنتديات الألعاب بشأن إمكانية الوصول إلى المنصة.
وفي شهر آب الجاري، حظرت قطر لعبة "روبلوكس"، وفق ما أكده عدد من مستخدمي اللعبة لصحيفة "الشرق" القطرية.
وأوضحت الصحيفة أن "الحظر في الدولة الخليجية، جاء للحفاظ على سلوكيات الأطفال والمراهقين من خطر اللعبة، الذي يهدد سلامتهم وأخلاقهم، إذ تحتوي اللعبة على مشاهد عنيفة ودموية، كما تضم مشاهد لا تناسب العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف".
وفي سياق متصل، تواجه شركة منصة "روبلوكس"، دعوى قضائية في ولاية لويزيانا الأمريكية، تتهمها بإهمال حماية المستخدمين الأطفال.
ويقول نص الدعوى إن "المنصة تسهّل استغلال القاصرين رغم معرفة الشركة بهذه المخاطر".
فضلا عن أنه في شهر تموز الماضي، تم رفع دعوى قضائية في ولاية أيوا الأمريكية، بعد مزاعم بأن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تعرفت على متحرش بالغ عبر المنصة، ثم تم اختطافها وتهريبها عبر ولايات متعددة، وتعرضت للاغتصاب.
ما هي لعبة "روبلوكس"؟
هي عبارة عن منصة ألعاب إلكترونية تفاعلية مجانية تأسست في عام 2004، وحققت شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين حول العالم، وتقوم فكرتها الرئيسية على إتاحة الفرصة للمستخدمين لـ"تصميم عوالم افتراضية خاصة بهم"، باستخدام أدوات برمجية مبسّطة، وخوض مغامرات متنوعة داخل هذه العوالم، واللعب بشكل جماعي مع مستخدمين آخرين، والتواصل المباشر مع لاعبين من مختلف الدول.
وتشير الإحصاءات إلى أن اللعبة تجذب نحو 82 مليون مستخدم يوميا، أكثر من نصفهم تحت سن 18 عاما.
وتتميز "روبلوكس" بقدرتها على الجمع بين عناصر البرمجة التعليمية، والأدوات الإبداعية في التصميم، وبيئة تفاعلية جذابة، ورغم هذه المميزات، إلا ان المنصة تواجه انتقادات بسبب نظامها المفتوح الذي قد يسمح بنشر محتوى غير ملائم، وإمكانية التواصل مع أشخاص مجهولين، فضلًا عن مخاوف تتعلق بالسلامة الرقمية للمستخدمين الصغار.
وحذّر خبراء تربويون، من بينهم المتخصص السعودي في المجال التقني تركي المحمود، من مخاطر رئيسية عدة تتعلق باللعبة أهمها، التواصل مع الغرباء عبر نظام الدردشة المفتوح، والتعرض لمحتوى غير مناسب في بعض العوالم الافتراضية، وعمليات الشراء غير المراقبة عبر العملة الافتراضية "روبوكس"، وخطر الإدمان الرقمي وتأثيره على التحصيل الدراسي.
ونصح المحمود، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور، بضرورة مراقبة استخدام أطفالهم للعبة، وتفعيل إعدادات الخصوصية، وتحديد وقت اللعب، مع التوعية بمخاطر التواصل مع الغرباء.
كما أوصوا بإبلاغ الجهات المعنية عن أي محتوى أو سلوك غير لائق على المنصة.
