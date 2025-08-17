مقتل وإصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل مطعم في نيويورك

ذكرت صحيفة " بوست" نقلا عن أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر إطلاق نار في مطعم بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك.

وأفادت المصادر أن مجموعة من المسلحين المجهولين فتحوا النار داخل المطعم قبيل إغلاقه مباشرة، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة رجال، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية دون الإفادة عن حالتهم الصحية.

ونقلت صحيفة " تايمز" عن شهود عيان أن عدد المسلحين تراوح بين 5 و6 أفراد، كما عُثر في مكان الحادث على 36 طلقة فارغة وقطعة سلاح ناري واحدة.



وأطلقت تحقيقا في الحادث، ولم يتم حتى الآن تحديد هويات المهاجمين، ولا الدافع وراء الجريمة.