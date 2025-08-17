إصابة 6 سعوديين من عائلة واحدة في العراق

وقال المصدر لـ ، ان "حادثا مروريا وقع في قضاء قرب 22 بين سيارة نوع يستقلها عائلة سعودية من 7 اشخاص مع عجلة صهريج، ما اسفر عن إصابة 6 منهم بجروح تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا يف ملابساته".