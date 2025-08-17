أول تعليق إيراني رسمي على فكرة "إسرائيل الكبرى"

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن بيان أن "قرار كيان الاحتلال بتهجير سكان مدينة غزة قسرا، الذين يتعرضون لأشد القصف منذ قرابة عامين، ويعانون من المجاعة التي فرضها كيان الاحتلال على مدى الأشهر الخمسة الماضية، يعد مثالا واضحا على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لا تهدف إلا إلى استكمال مخطط الإبادة الجماعية ومحو فلسطين كشعب وهوية".وأضاف البيان: "لا شك أن هذا القرار هو نتاج ترسيخ إفلات قادة الكيان الصهيوني المجرمين من العقاب، والذي هو في حد ذاته نتيجة الدعم العسكري والسياسي الشامل من وبعض لهذا الكيان، ومنع أي تحرك جدي من والمحاكم الدولية لمحاسبة قادة هذا الكيان".وشددت الوزارة على أن "جريمة التهجير القسري التي ارتكبها الكيان الصهيوني لسكان مدينة غزة، والتي تهدف إلى تدمير الفلسطينية في هذا القطاع بالكامل واستكمال مخطط الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، تتزامن مع ادعاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني السافر والخطير للغاية بأنه يسعى إلى صياغة فكرة " الكبرى" - التي تشمل جزءا كبيرا من الأراضي العربية الإسلامية - يُظهر الطبيعة المهيمنة للكيان الصهيوني المحتل والخطر الهائل الذي يشكله هذا الكيان على السلام والأمن في المنطقة والعالم".وأكدت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تحذر من مؤامرة الكيان الصهيوني لتصعيد القتل وارتكاب المزيد من الجرائم لتهجير سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع، تؤكد على ضرورة التحرك الفوري من قبل ، وخاصة الدول الإسلامية، لوقف التحريض على الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتشير إلى أن اللامبالاة والتقاعس في مواجهة والوحشية الجامحة للكيان الصهيوني العنصري سيجعل هذا النظام أكثر جشعاً لمواصلة الجرائم والتوسع الدموي".