زيلينسكي مستعد لمناقشة "قضية الأراضي" بالاجتماع الثلاثي

أعلن الرئيس الأوكراني ، استعداده لمناقشة قضية الأراضي فقط في اجتماع ثلاثي يشارك فيه الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي .



وكان قد صرح قبيل لقاء وبوتين في ألاسكا بأنه لن يقبل بأية تنازلات إقليمية، مستندا إلى الدستور الأوكراني.

وفي وقت لاحق، أكد زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تنسحب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في .



وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة بثته قناة اليوتيوب الرسمية التابعة لمكتبه: "المسألة الإقليمية بالغة الأهمية لدرجة أنها يجب أن تناقش فقط بين قادة أوكرانيا وروسيا خلال اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".



وأعاد التأكيد على أن الدستور الأوكراني لا يسمح بأي تنازلات إقليمية، معربا عن رغبته في أن يكون انضمام أوكرانيا إلى أحد الضمانات الأمنية الممكنة لها. وأضاف: "نحتاج إلى ضمان أمني عملي يشبه المادة الخامسة من حلف . ونحن نعتبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي جزءا من هذه الضمانات".



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقيق اتفاق سلام بعد لقاء ألاسكا. فيما أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن دبلوماسي أوروبي أن يدعم فكرة سيطرة الكاملة على دونباس وتجميد خطوط التماس في القطاعات الأخرى من الجبهة.



وجرى لقاء وترامب في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون بألاسكا، حيث استمرت المحادثات المباشرة بين الزعيمين بنظام "ثلاثة مقابل ثلاثة" ساعتين و45 دقيقة.