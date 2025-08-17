اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في "تل أبيب"

اندلعت اشتباكات، مساء اليوم الأحد، بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، "اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب". وأضافت "متظاهرون يضرمون النار قرب مقر حزب الحاكم في تل أبيب"، مشيرة الى أن "الشرطة تستخدم العنف في قمع المتظاهرين قبالة مقر حزب الليكود الحاكم".