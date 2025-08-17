الصفحة الرئيسية
بغداد وواشنطن تبحثان ملف النفط ومسار العلاقات الثنائية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
زلزال بقوة 5.8 درجة يهز شرقي الجزائر
دوليات
2025-08-17 | 15:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
317 شوهد
هز
زلزال
بقوة 5.8 درجة، مساء الأحد، ولاية شرقي الجزائر.
وقالت وسائل إعلام جزائرية، "
زلزال
بقوة 5.8 درجة يهز ولاية تبسة شرقي البلاد".
وفي آذار 2025، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، ولاية المدية على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما شعر بالزلزال سكان عدة ولايات مجاورة.
مقالات ذات صلة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي
08:24 | 2025-05-30
زلزال بقوة 6 درجات يهز تركيا
13:05 | 2025-08-10
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أستراليا
14:11 | 2025-08-16
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية
18:05 | 2025-07-16
الجزائر
زلزال
عاصم
+A
-A
