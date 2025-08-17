زلزال بقوة 5.8 درجة يهز شرقي الجزائر

هز بقوة 5.8 درجة، مساء الأحد، ولاية شرقي الجزائر.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، " بقوة 5.8 درجة يهز ولاية تبسة شرقي البلاد".

وفي آذار 2025، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، ولاية المدية على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما شعر بالزلزال سكان عدة ولايات مجاورة.