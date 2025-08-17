طهران: المفاوضات تكتيك وقواتنا المسلحة يقظة حالياً

اعتبر أمين الإيراني ، الأحد، أن المفاوضات هي تكتيك وأحيانا تكون واجبة، فيما أشار الى أن قوات بلاده المسلحة يقظة حالياً.

وقال لاريجاني في تصريحات صحافية، "لا نقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل محددة ويجب على قواتنا اليقظة لأننا نواجه عدوا غادرا يمارس الخداع".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة يقظة حاليا وعملنا على نقاط ضعفنا منذ أيام الحرب الأخيرة"، مشددا بالقول "المفاوضات تكتيك وأحيانا تكون واجبة والأهم أن نكون في موقع قوة".

ولفت أمين الإيراني الى أنه "من واجبنا مساعدة الدول الصديقة لكننا لا نصدر الأوامر لها"، مردفا "لا نتدخل في شؤون الداخلية وندعمه في جميع الظروف".