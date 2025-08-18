"ترامب يجب أن يرحل".. تظاهرات غاضبة تجتاح شوارع واشنطن

وخرجت تظاهرات حاشدة، ووثّق السكان عمليات اعتقال واسعة، فيما رفعت المدينة موريل باوزر منسوب خطابها الحاد ضد .وانطلقت المواجهة يوم الجمعة برفع دعوى قضائية، إذ أعلن للعاصمة شوالب عن مقاضاة بهدف وقف استيلاء على شرطة العاصمة.وقد دفع قاض فدرالي المدينة ووزارة العدل إلى التوصل لتسوية مؤقتة، فاحتفظت قائدة شرطة العاصمة بقيادة نحو 3100 عنصر، بينما حرم المفوض الطارئ للشرطة الذي عينته المدعية العامة ، وهو رئيس تيري كول، من إصدار أي أوامر في الوقت الراهن.واتجهت باوزر من خطابها الدبلوماسي الهادئ إلى نبرة أكثر صدامية، ووصفت الخطوة الرئاسية بأنها "دفع استبدادي"، مؤكدة أن "تسيير شرطة ضد مواطنين أمريكيين على أرض أمريكية أمر غير أمريكي".واندلعت في المقابل احتجاجات تحت شعار "ترامب يجب أن يرحل" امتدت من دوبونت سيركل إلى البيت الأبيض، فيما غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لعمليات اعتقال وبلقطات لشوارع فارغة في هايتس كانت عادة تعج بالباعة.