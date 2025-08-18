Alsumaria Tv
"ترامب يجب أن يرحل".. تظاهرات غاضبة تجتاح شوارع واشنطن

دوليات

2025-08-18 | 02:26
السومرية نيوز ـ دولي

خيمت على واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع حالة من التوتر ومواجهة قرار الرئيس دونالد ترامب السيطرة الفدرالية على العاصمة للحد من الجريمة.




وخرجت تظاهرات حاشدة، ووثّق السكان عمليات اعتقال واسعة، فيما رفعت عمدة المدينة موريل باوزر منسوب خطابها الحاد ضد البيت الأبيض.

وانطلقت المواجهة يوم الجمعة برفع دعوى قضائية، إذ أعلن المدعي العام للعاصمة براين شوالب عن مقاضاة الإدارة الأمريكية بهدف وقف استيلاء ترامب على شرطة العاصمة.

وقد دفع قاض فدرالي المدينة ووزارة العدل إلى التوصل لتسوية مؤقتة، فاحتفظت قائدة شرطة العاصمة باميلا سميث بقيادة نحو 3100 عنصر، بينما حرم المفوض الطارئ للشرطة الذي عينته المدعية العامة بام بوندي، وهو رئيس إدارة مكافحة المخدرات تيري كول، من إصدار أي أوامر في الوقت الراهن.

واتجهت باوزر من خطابها الدبلوماسي الهادئ إلى نبرة أكثر صدامية، ووصفت الخطوة الرئاسية بأنها "دفع استبدادي"، مؤكدة أن "تسيير شرطة ضد مواطنين أمريكيين على أرض أمريكية أمر غير أمريكي".

واندلعت في المقابل احتجاجات تحت شعار "ترامب يجب أن يرحل" امتدت من دوبونت سيركل إلى البيت الأبيض، فيما غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لعمليات اعتقال وبلقطات لشوارع فارغة في كولومبيا هايتس كانت عادة تعج بالباعة.
حماس تتسلم مقترحاً جديداً لوقف اطلاق النار
06:11 | 2025-08-18
رواية إيرانية عن كهرباء العراق خلال الأربعين وليلة "الانفصال التام"
04:48 | 2025-08-18
منظمة العفو الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسة تجويع غزة
04:03 | 2025-08-18
صحيفة الأخبار اللبنانية: إسرائيل تسيطر على 14 كيلومتراً من الحدود الجنوبية
02:51 | 2025-08-18
المبعوث الأمريكي: لم نقدم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله
02:46 | 2025-08-18
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
18:20 | 2025-08-17

