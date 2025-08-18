الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537517-638910953672558363.jpg
"ترامب يجب أن يرحل".. تظاهرات غاضبة تجتاح شوارع واشنطن
دوليات
2025-08-18 | 02:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
650 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
خيمت على
واشنطن
خلال
عطلة
نهاية الأسبوع حالة من التوتر ومواجهة قرار
الرئيس دونالد ترامب
السيطرة الفدرالية على العاصمة للحد من الجريمة.
وخرجت تظاهرات حاشدة، ووثّق السكان عمليات اعتقال واسعة، فيما رفعت
عمدة
المدينة موريل باوزر منسوب خطابها الحاد ضد
البيت الأبيض
.
وانطلقت المواجهة يوم الجمعة برفع دعوى قضائية، إذ أعلن
المدعي العام
للعاصمة
براين
شوالب عن مقاضاة
الإدارة الأمريكية
بهدف وقف استيلاء
ترامب
على شرطة العاصمة.
وقد دفع قاض فدرالي المدينة ووزارة العدل إلى التوصل لتسوية مؤقتة، فاحتفظت قائدة شرطة العاصمة
باميلا سميث
بقيادة نحو 3100 عنصر، بينما حرم المفوض الطارئ للشرطة الذي عينته المدعية العامة
بام بوندي
، وهو رئيس
إدارة مكافحة المخدرات
تيري كول، من إصدار أي أوامر في الوقت الراهن.
واتجهت باوزر من خطابها الدبلوماسي الهادئ إلى نبرة أكثر صدامية، ووصفت الخطوة الرئاسية بأنها "دفع استبدادي"، مؤكدة أن "تسيير شرطة ضد مواطنين أمريكيين على أرض أمريكية أمر غير أمريكي".
واندلعت في المقابل احتجاجات تحت شعار "ترامب يجب أن يرحل" امتدت من دوبونت سيركل إلى البيت الأبيض، فيما غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لعمليات اعتقال وبلقطات لشوارع فارغة في
كولومبيا
هايتس كانت عادة تعج بالباعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العراق "غاضب" من "رؤية اسرائيل الكبرى" ويطالب بموقف "حازم وفاعل"
04:18 | 2025-08-14
احتجاجات غاضبة في باكستان بعد "حظر الزيارة الاربعينية برًا"
02:21 | 2025-07-30
بيان غاضب من 25 دولة يرفض "التغذية بالتنقيط" لسكان غزة ويدعو لوقف الحرب
09:39 | 2025-07-21
تظاهرات حاشدة في لوس أنجلوس ضد ترحيل المهاجرين (صور)
06:40 | 2025-06-07
ترامب
واشنطن
تظاهرات
إدارة مكافحة المخدرات
الرئيس دونالد ترامب
الإدارة الأمريكية
مكافحة المخدرات
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
المدعي العام
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
46.52%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
اقتصاد
19.98%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
18.4%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
15.1%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
المزيد
اخترنا لك
حماس تتسلم مقترحاً جديداً لوقف اطلاق النار
06:11 | 2025-08-18
رواية إيرانية عن كهرباء العراق خلال الأربعين وليلة "الانفصال التام"
04:48 | 2025-08-18
منظمة العفو الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسة تجويع غزة
04:03 | 2025-08-18
صحيفة الأخبار اللبنانية: إسرائيل تسيطر على 14 كيلومتراً من الحدود الجنوبية
02:51 | 2025-08-18
المبعوث الأمريكي: لم نقدم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله
02:46 | 2025-08-18
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
18:20 | 2025-08-17
