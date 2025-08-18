منظمة العفو الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسة تجويع غزة

وتحذر ومنظمات غير حكومية من أن القطاع الفلسطيني بات على شفير مجاعة وشيكة. وأوردت منظمة بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحاً فلسطينياً، وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالاً يعانون من سوء التغذية، أن " تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع المحتل، إذ تدمّر بشكل ممنهج ، والسلامة، والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين".ورأت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة، مستطردة: "إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صمّمتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة، لتفرض عمداً على فلسطينيي غزة ظروفاً معيشية محسوبة، بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".وكانت منظمة العفو اتهمت إسرائيل في إبريل/ نيسان بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة.