رواية إيرانية عن كهرباء العراق خلال الأربعين وليلة "الانفصال التام"

وقال المتحدث باسم مقر الأربعين رضا، ان "إمدادات الكهرباء كانت من أبرز اهتمامات المسؤولين الإيرانيين والعراقيين، وبناءً على طلب ، زادت صادرات الغاز الإيراني، مما أدى إلى تشغيل المزيد من محطات الطاقة بالغاز المستورد من ، مما كان له أثر إيجابي كبير".وأوضح ان "العراق طلب الكهرباء من إيران، ولكن بسبب الاحتياجات المحلية، لم نتمكن من تصديرها، كما زار وزير العراق وأعلن أن واردات الغاز ستزداد؛ إلا أن ست محطات طاقة عراقية رئيسية أُغلقت في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى انقطاع حوالي 6000 ميغاواط من الكهرباء، واستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادتها".