حماس تتسلم مقترحاً جديداً لوقف اطلاق النار

وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن "وفد حماس برئاسة في القاهرة تسلّم مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار"، موضحاً أن المقترح "يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوماً وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين".وتابع "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".