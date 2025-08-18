أول رد رسمي على نتنياهو بشأن تزويد الإيرانيين بالمياه

وأضاف بقائي خلال مؤتمره الصحفي أن "الطرف الذي اشتهر بسرقة المياه من جيرانه والشعب الفلسطيني المظلوم، والذي استهدف أنابيب نقل المياه شمال خلال عدوانه على ، لا يملك أي صلاحية للحديث في قضايا كهذه".وقال إن الكيان الإسرائيلي المعروف بسرقة المياه من الفلسطينيين وجيرانه، بل واستهدافه أنابيب المياه في شمال طهران خلال عدوانه على إيران، لا يملك أي صلاحية للحديث عن هذه القضايا.وأضاف أن الشعب الإيراني يدرك جيداً أن مثل هذه المزاعم لا تتعدى كونها ضجيجاً دعائياً يهدف إلى حرف الأنظار عن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين.وركز نتنياهو في خطابه على أزمات إيران الداخلية، لا سيما ملف المياه، مشيداً بما أسماه "تفوق في مجالات تحلية المياه، وإعادة تدوير الصرف الصحي، وتقنيات الري الحديثة"، في محاولة لتقديم بلاده كمنقذ افتراضي للشعب الإيراني.