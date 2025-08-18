حادث سير مأساوي ينهي حياة ملكة جمال روسيا

ووفقاً لصحيفة بوست كانت بداية الحادث في الخامس من يوليو حينما كانت كسينيا تستقل سيارة "بورش باناميرا" الفاخرة برفقة زوجها على أحد الطرق السريعة قبل أن يظهر أيل ضخم فجأة ويقفز أمام السيارة.. الاصطدام كان عنيفاً إذ حطَّم الزجاج الأمامي واخترق المقصورة ليصيب رأس كسينيا إصابة قاتلة بينما نجا زوجها بأعجوبة.وتابع أنه لم يجد أي فرصة للنجاة والمشهد كان داميًا وصادمًا إذ غطّت الدماء المكان فيما نقلت كسينيا إلى المستشفى حيث دخلت في غيبوبة طويلة انتهت بوفاتها في الـ15 من أغسطسيذكر ان ما زاد مأساوية الحادث أن كسينيا كانت عروسًا جديدة إذ لم يمضِ على زواجها سوى أربعة أشهر فقط.