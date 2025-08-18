الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
حادث سير مأساوي ينهي حياة ملكة جمال روسيا
دوليات
2025-08-18 | 07:27
السومرية نيوز
ـ دولي
في حادث مأساوي ومروع ودّعت
روسيا
ملكة جمالها السابقة والمتأهلة لمسابقة
ملكة جمال الكون
كسينيا ألكسندروفا (30 عاماً) بعد صراع استمر أكثر من شهر داخل غيبوبة عميقة.
ووفقاً لصحيفة
نيويورك
بوست كانت بداية الحادث في الخامس من يوليو حينما كانت كسينيا تستقل سيارة "بورش باناميرا" الفاخرة برفقة زوجها على أحد الطرق السريعة قبل أن يظهر أيل ضخم فجأة ويقفز أمام السيارة.. الاصطدام كان عنيفاً إذ حطَّم الزجاج الأمامي واخترق المقصورة ليصيب رأس كسينيا إصابة قاتلة بينما نجا زوجها بأعجوبة.
وتابع أنه لم يجد أي فرصة للنجاة والمشهد كان داميًا وصادمًا إذ غطّت الدماء المكان فيما نقلت كسينيا إلى المستشفى حيث دخلت في غيبوبة طويلة انتهت بوفاتها في الـ15 من أغسطس
يذكر ان ما زاد مأساوية الحادث أن كسينيا كانت عروسًا جديدة إذ لم يمضِ على زواجها سوى أربعة أشهر فقط.
تابع قناة السومرية على
منصةX
حادث سير ينهي حياة أربعة اشخاص في بابل (فيديو)
07:07 | 2025-05-24
حادث "مأساوي" في المعالف: شاب ينهي حياته شنقاً.. وتحقيق لكشف الملابسات
05:02 | 2025-07-23
فيديو مأساوي.. "بيك اب" دخلت تحت "براد" وأنهت حياة شخصين على طريق الناصرية
08:58 | 2025-07-06
حادث مأساوي بين شاحنة وقطار في بغداد (فيديو)
05:48 | 2025-06-29
حادث سير
ملكة جمال
روسيا
ملكة جمال الكون
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مستشفى حي
السومرية
نيويورك
السري
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
45.5%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
20%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
19.71%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
14.79%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أستراليا تمنع عضوا ً في الكنيست الإسرائيلي من دخول أراضيها
09:02 | 2025-08-18
أول رد رسمي على نتنياهو بشأن تزويد الإيرانيين بالمياه
06:50 | 2025-08-18
حماس تتسلم مقترحاً جديداً لوقف اطلاق النار
06:11 | 2025-08-18
رواية إيرانية عن كهرباء العراق خلال الأربعين وليلة "الانفصال التام"
04:48 | 2025-08-18
منظمة العفو الدولية: إسرائيل مستمرة بسياسة تجويع غزة
04:03 | 2025-08-18
صحيفة الأخبار اللبنانية: إسرائيل تسيطر على 14 كيلومتراً من الحدود الجنوبية
02:51 | 2025-08-18
