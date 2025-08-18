أستراليا تمنع عضوا ً في الكنيست الإسرائيلي من دخول أراضيها

وكان من المقرر أن يتحدث سيمشا روثمان، الذي يشكل حزبه "الصهيونية الدينية" جزءا من الحاكم، خلال فعاليات تنظمها "الجمعية اليهودية ".لكن أكد أن لن تقبل بقدوم أشخاص إلى البلاد لزرع "الفرقة".وقال: "إذا كنت قادما إلى أستراليا لنشر رسالة الكراهية والفرقة، فلا نريدك هنا".وأضاف: "ستكون أستراليا بلدا ينعم فيه الجميع بالأمان ويشعرون بأنهم آمنون".وكنتيجة تلقائية لإلغاء تأشيرته، لن يكون بإمكان روثمان السفر إلى أستراليا لثلاث سنوات.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية، ، أن هدف زيارة روثمان كان "التعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية في أستراليا التي تواجه موجة من معاداة السامية".وأضاف على الشبكات الاجتماعية أن "الزيارة لم تكن مرتبطة بأي طريقة بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط".واعتبر أن إلغاء تأشيرة روثمان "خطوة تنم عن عداء صارخ للسامية"، ووصف الحكومة الأسترالية بأنها ينتابها "هوس" باستهداف الجالية اليهودية وإسرائيل.وعلى خلفية الحرب الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة، تضررت صورة عالميا على نحو غير مسبوق، فيما تصدر بحق قادتها مذكرات توقيف من الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.