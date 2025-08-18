"العب للفوز او لا تلعب".. ترامب: أنهيت 6 حروب في 6 أشهر

وقال في تدوينة عبر منصته "التروث سوشيل": "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها، كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح".وأضاف: "تذكروا، أنا من فاوض وحرر مئات الرهائن وأُطلق سراحهم إلى (وأمريكا)، أنا من أنهى 6 حروب في ستة أشهر فقط، أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية، العب للفوز، أو لا تلعب".