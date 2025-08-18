إسرائيل تخطط لغلق سفارة فرنسا في القدس وباريس تحذرها

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن "نية الحكومة الإسرائيلية إغلاق ، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها. وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات لبحث الخيارات المتاحة، وذلك على خلفية تصريحات الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية".ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ماكرون أجرى اتصالات مباشرة مع عبر القنصلية الفرنسية في ، حيث سلم القنصل رسالة إلى تتعلق بالاعتراف المرتقب بدولة فلسطين.من جهتها، وصفت الخارجية الإسرائيلية تصرفات القنصلية الفرنسية بأنها "استفزازية"، معتبرة أن تحت قيادة ماكرون تتبنى سياسة معادية لإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن ترى ضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لوقف ما وصفته بـ"الانجراف السياسي" ضدها.في المقابل، نفت تلقي أي إخطار رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذا الإجراء، محذرة من أن أي خطوة من هذا النوع ستلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الثنائية وتستدعي رد فعلًا قويًا.ورجحت "يسرائيل هيوم" أن يكون الهدف من هذه الخطوة منع دول أوروبية أخرى من الانضمام إلى مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون تنسيق مع إسرائيل. كما أكدت أن وزير الخارجية الإسرائيلي "قدّم توصيته هذه خلال جلسة الحكومة الأخيرة، وأن تنفيذ القرار يتطلب مصادقة رسمية، متوقعة أن يتم ذلك قريبًا".